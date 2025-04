Novak Djokovic, ko sconcertante: il punto horror contro Tabilo

“Forse è la mia peggior partita, senza dubbio è stata una pessima giornata”. Ha dichiarato così, molto deluso, Novak Djokovic , dopo il k.o. contro il cileno Alejandro Tabilo a Montecarlo p er 6-3 6-4. Il serbo è fuori dal Masters 1000 del Principato e non ha nascosto la sua frustrazione: “È stato orribile giocare in questo modo, una sensazione tremenda — le sue parole — E mi scuso con chi ha dovuto vedere questa roba...". L'obiettivo resta comunque ben chiaro: "Il Roland Garros — ha concluso — ora devo capire qual è stato il motivo per questa prestazione pessima. Anzi, non mi interessa".

Quel che è certo, però, è che la stagione di Novak sulla terra rossa è da incubo, e giocando così sarà molto difficile trionfare nello Slam parigino. L’inizio con l’handicap non è però una novità, se si considerano gli ultimi anni. In quello passato si è infortunato al ginocchio, vincendo però alle Olimpiadi di Parigi, nel 2023 è cresciuto tardi, poi però vinse a Parigi. Certo è che la sconfitta non aiuta al morale, dopo la finale persa a Miami contro Mensik.

A 38 anni, poi, ripartire come nulla fosse è molto difficile, specie per un 24 volte vincitore di uno Slam. Nonostante la buona partenza contro Tabilo nel primo set, il cileno ha preso due volte il servizio al serbo. Poi nel secondo lo strappo decisivo è arrivato sull’1-1, con l’ex numero uno del mondo che ha perso il servizio, ha avuto due palle break per rimettersi in partita ma Tabilo è stato bravo ad annullarle e poi a chiudere il match.