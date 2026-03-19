Jannik Sinner? "Se li passi al frullatore...": la suggestione di Gilbert

Il trionfo di Jannik Sinner a Indian Wells non ha soltanto aggiunto un altro titolo pesante alla sua carriera, ma ha anche certificato un dato simbolico: l’azzurro è diventato il più giovane tennista capace di conquistare tutti i principali tornei sul cemento. Un risultato che conferma il livello ormai raggiunto dal numero uno italiano, apparso in California in condizioni eccellenti sia dal punto di vista atletico sia nella qualità del gioco espresso.
La finale ha impressionato anche chi nel tennis ha visto passare generazioni di campioni. Tra questi Brad Gilbert, ex giocatore e allenatore di altissimo profilo, che durante l’analisi del match ha scelto un paragone molto significativo per descrivere il livello raggiunto da Sinner. Negli studi televisivi, parlando di Andre Agassi — presente anche sugli spalti durante la finale — Gilbert ha ricordato un vecchio aneddoto: "Oggi sarebbe stata una giornata perfetta per guidare il gioco, perché in una giornata calda come questa Andre magari mi avrebbe dato un colpetto sulla gamba e avrebbe detto: ‘Questa è una giornata perfetta per far soffrire qualcuno’".
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Da lì il confronto è diventato ancora più diretto, con una definizione che ha colpito molto gli appassionati: "In un certo senso ti sembra che se metti Andre e Djokovic in un frullatore, ottieni Sinner. Lui gioca un po' con il loro stile, una versione moderna di quello che faceva Nole e di quello che faceva Andre. Controllo della palla e gioco offensivo".
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Gilbert conosce bene entrambi i riferimenti evocati: con Agassi ha condiviso anni di successi importanti, sei Slam conquistati insieme e una lunga esperienza tecnica raccontata anche nel celebre libro Winning Ugly. Il parallelo nasce soprattutto dalla qualità in risposta: la capacità di anticipare, leggere il colpo avversario e trasformare ogni scambio in pressione costante. In questo, secondo Gilbert, Sinner oggi unisce la pulizia di Djokovic e l’aggressività di Agassi.