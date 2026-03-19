Jannik Sinner? "Se li passi al frullatore...": la suggestione di Gilbert

Il trionfo di Jannik Sinner a Indian Wells non ha soltanto aggiunto un altro titolo pesante alla sua carriera, ma ha anche certificato un dato simbolico: l’azzurro è diventato il più giovane tennista capace di conquistare tutti i principali tornei sul cemento. Un risultato che conferma il livello ormai raggiunto dal numero uno italiano, apparso in California in condizioni eccellenti sia dal punto di vista atletico sia nella qualità del gioco espresso.

La finale ha impressionato anche chi nel tennis ha visto passare generazioni di campioni. Tra questi Brad Gilbert, ex giocatore e allenatore di altissimo profilo, che durante l’analisi del match ha scelto un paragone molto significativo per descrivere il livello raggiunto da Sinner. Negli studi televisivi, parlando di Andre Agassi — presente anche sugli spalti durante la finale — Gilbert ha ricordato un vecchio aneddoto: "Oggi sarebbe stata una giornata perfetta per guidare il gioco, perché in una giornata calda come questa Andre magari mi avrebbe dato un colpetto sulla gamba e avrebbe detto: ‘Questa è una giornata perfetta per far soffrire qualcuno’".