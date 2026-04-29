Sigfrido Ranucci e il fango su Nordio, Montaruli: "Un danno grave, la Rai cosa farà?"

"La scena a cui tutti gli italiani hanno assistito ieri di Sigfrido Ranucci ospite della trasmissione di Rete 4 È Sempre Cartabianca che delirava accuse confuse verso il ministro Nordio, che peraltro lo ha letteralmente mortificato in diretta televisiva, è senza dubbio imbarazzante". Lo dichiara il deputato di Fratelli d'Italia, Augusta Montaruli, vicepresidente della Commissione Vigilanza Rai. "Una fonte ci avrebbe detto di aver visto Nordio nel ranch di Cipriani - ha detto ieri Ranucci in trasmissione -. Sarebbe andato in quel ranch dove Minetti viveva con Giuseppe Cipriani, collegato anche lui a Epstein, dovrebbe avrebbe incontrato queste persone che poi hanno adottato il bambino".

Il ministro ha poi telefonato in diretta alla trasmissione di Rete4 per smentire. Ed è proprio su questo punto che la Montaruli sferza il conduttore di Report e il servizio pubblico. Le parole di Ranucci non hanno trovato alcuna conferma in quelle del ministro, ma si sa, a volte basta far fumo per confondere le idee e quindi tentare la via del fango.