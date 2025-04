Calcioscommesse, la chat di Tonali con l'arbitro di Serie A

Al centro Nicolò Fagioli, preoccupanti per i suoi atteggiamenti in fatto di scommesse. Tanto che Sandro Tonali lo ha definitivo “una mina vagante, che può perdere tutto”. Sono questi gli scambi tra il centrocampista del Newcastle e l'ex arbitro Pietro Marinoni, in una chat agli atti dell'indagine dei pm milanesi su un giro di scommesse su piattaforme illegali e nella quale sono indagati, tra gli altri, 12 calciatori di Serie A, rientranti nel cosiddetto "sistema Elysium".

Negli screen-shot, i due parlano della 'ludopatia' di Nicolò Fagioli e dei debiti suoi e di Nicolò Zaniolo, che dicono essere "indietro con i soldi" per Tommaso De Giacomo, secondo gli inquirenti a capo del giro di scommesse illecite.