Jannik Sinner, "chi ha letto i documenti sa": Vagnozzi liquida Federica Pellegrini

Dopo Paolo Bertolucci, anche Simone Vagnozzi risponde per le rime a Federica Pellegrini e Serena Williams. La DIvina, in un'intervista riulasciata a Repubblica, aveva attaccato ancora una volta Jannik Sinner. Secondo l'ex nuotatrice, il numero uno al mondo avrebbe ricevuto un trattamento di favore: un semp0lice patteggiamento, che tradotto significa una sosp0ensione di soli tre mesi. L'ex tennista statunitense si è spinta addirittura a sostenere che se si fosse trovata lei al centro del ciclone l'avrebbero squalificata a vita.

"È stata uno shock - ha spiegato Simone Vagnozzi a Repubblica -. Dopo aver ricostruito ciò che è accaduto ho detto a Jannik che dovevamo andare in giro a testa alta. Non aveva fatto nulla di sbagliato, chi ha letto i documenti lo sa. Non auguro a nessuno di vivere una situazione del genere. Staccarci dal tennis per un po' di settimane non ci ha fatto male. Il circuito è una giostra che continua ad andare, ci sono poche pause. Quando sei in cima ti viene richiesto il cento per cento ogni settimana. Il tennis - ha aggiunto - è una metafora della vita".