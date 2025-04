Jannik Sinner spaventa i tifosi: "Non sarà facile", cosa lo tormenta

Dopo un periodo doloroso e sofferto trascorso lontano dai campi da gioco, Jannik Sinner è pronto a tornare protagonista. In un'intervista concessa all'emittente ORF Sudtirol, il numero uno al mondo ha raccontato le sue sensazioni in vista del rientro: “Ci stiamo allenando molto duramente”.

Reduce da settimane particolari, ovviamente a causa della vicenda legata al caso Clostebol e all'accordo con la Wada, Sinner ha approfittato della pausa per concentrarsi su sé stesso e prepararsi al meglio alla stagione sulla terra battuta. Il suo ritorno ufficiale è atteso per gli Internazionali d'Italia a Roma, in programma dal 6 al 19 maggio 2025, evento che segnerà anche il suo primo test agonistico dopo lo stop forzato.

Il campione altoatesino non nasconde le difficoltà che lo attendono: “Speriamo di ritrovare lo slancio in vista della stagione sulla terra battuta. Sicuramente non sarà facile per me. Le prime partite saranno davvero difficili. Ma spero di riuscire a riprendere il ritmo e poi vedremo come andrà”, afferma Sinner.