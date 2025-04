Sinner, la profezia nera di Roddick sul rientro: "Cosa mi preoccupa"

La domanda ora è: come tornerà Jannik Sinner? Sarà subito al top o gli ci vorrà del tempo per ritornare ai suoi livelli? Tra gli scettici c’è l’ex-tennista Andy Roddick, che è stato intervistato da Tennis Channel ed ha offerto il suo punto di vista: "Non sono preoccupato neanche per un secondo per il lungo termine, ma se si parla del piccolo campione di Roma... Un piccolo campione può raccontare molte storie. Non mi preoccupa il modo in cui colpisce la palla. Non mi preoccupano i suoi movimenti. Ho pensato che fosse molto bravo sulla terra battuta l'anno scorso. Ci si dimentica che era a un set dal battere Carlos Alcaraz nella semifinale del Roland Garros".