Jannik Sinner, un feroce "sindacalista": soldi, la mossa del campione

Sinner non è soltanto l’uomo da battere a Wimbledon. A poche ore dal sorteggio, Jannik diventa anche il volto più noto e spendibile della protesta dei giocatori nei confronti degli Slam. Il tema è semplice: i tennisti vogliono una quota più alta dei ricavi prodotti dai quattro tornei più importanti del mondo. Il gruppo guidato idealmente dai numeri uno, Sinner appunto e Sabalenka, e rappresentato da Larry Scott, ex dirigente di Atp e Wta, ha fatto sapere che continuerà anche a Wimbledon la protesta già vista al Roland Garros. Nella prima settimana gli impegni con i media saranno ridotti a 15 minuti: cifra simbolica del 15 per cento dei ricavi Slam che oggi torna ai giocatori come montepremi. Wimbledon ha appena annunciato un aumento storico del prize money: 64,2 milioni di sterline complessivi, il 20 per cento in più rispetto al 2025. I vincitori dei singolari incasseranno 3,6 milioni a testa, chi perderà al primo turno porterà comunque a casa 80mila sterline. Numeri enormi, se guardati dal mondo reale, ma il tennis professionistico ragiona ormai su un altro piano: la distribuzione della ricchezza generata dallo spettacolo.

Jannik Sinner, corpetto ghiacciato e sacco in testa: le foto dell'allenamento spaventano l'Italia "Da piccolo non avrei mai immaginato di trovarmi in questa posizione. Nemmeno di giocare qui a Wimbledon. Vengo da ...

PERCENTUALI

È qui che Sinner diventa “sindacalista” senza smettere di essere Sinner. La battaglia non riguarda lui, almeno non in senso stretto; Jannik non ha bisogno di qualche punto percentuale in più per garantirsi il futuro. Lo stesso vale per Sabalenka, e tutte le grandi firme del circuito. Ma proprio per questo la loro voce conta: può arrivare dove quella del numero 180 del mondo non arriva. A protestare sono i ricchi del tennis, ma il cuore della protesta riguarda chi vive nella zona grigia del professionismo, tra viaggi, staff, tasse, infortuni e bilanci fragili. Naturalmente l’All England Club ha le sue ragioni. Wimbledon ricorda di essere un’organizzazione senza scopo di lucro, diversa da un Masters 1000, e di reinvestire nello sport gran parte di ciò che incassa. Per Debbie Jevans, presidentessa dell’AELTC, legare meccanicamente il prize money ai ricavi non ha senso, perché in quei ricavi non entrano gli investimenti su strutture, servizi e sviluppo del movimento.

Jannik Sinner gioca a golf, risultati deprimenti: deriso in video C’è Wimbledon, ok. E bisogna rifarsi dopo i malanni del Roland Garros, ok anche questo. In questo momento, ...