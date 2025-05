Medvedev, il gestaccio al pubblico del Foro: sfregio agli italiani

Nel corso del match, sul 5-3 del secondo set per Musetti, Medvedev ha perso la pazienza. Il russo ha servito proprio mentre il pubblico stava ancora esultando per l'azzurro . Perciò, ha dovuto riprendere la battuta facendo un gesto di stizza nei confronti degli spalti.

Daniil Medvedev non è nuovo a episodi di questo tipo. Il russo è considerato una delle teste calde del circuito Atp. E anche per vie di queste sceneggiate, negli anni il suo gioco è peggiorato assai. Oggi, martedì 13 maggio, il numero 10 del mondo ha giocato contro il nostro Lorenzo Musetti . La cornice è quella della città eterna. E il carrarese è uno dei beniamini di casa. Scontato ribadire che il tifo azzurro fosse tutto dalla sua parte.

Così il pubblico di fede azzurra, non gradendo la provocazione di Medvedev, ha intonato a gran voce un "buuuu" rivolto proprio al russo. In risposta il numero 10 al mondo si è portato un dito alla bocca per tentare di zittire i contestatori. Il russo poi ha ritrovato la calma e si è portato sul 5-4. Poco prima, dall’altra parte del campo, aveva lanciato un’occhiataccia ad alcuni tifosi che lo stavano disturbando. Musetti in entrambe le circostanze è rimasto impassibile aspettando la fine dello sfogo del russo.