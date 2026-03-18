Jannik Sinner, Paolo Bertolucci perde le staffe: "Sempre una tragedia!"

Secondo Bertolucci, il torneo californiano ha semplicemente confermato ciò che era già evidente: "Non è che uno dice ‘Ah, è tornato Sinner'. Ma perché, l’avevamo perso? Non ho capito. Era il numero due del mondo". Per lui il rendimento dell’altoatesino è cresciuto giorno dopo giorno, con una gestione mentale che resta il vero marchio di fabbrica: "L'abbiamo visto giorno dopo giorno salire di qualità, di intensità. Non ha mai tremato, anzi nei momenti importanti, come al solito, è venuto fuori. Perché poi quando il match diventa cerebrale, lì non è secondo a nessuno”.

L’aspetto tecnico che più colpisce Bertolucci riguarda il servizio, fondamentale su cui Sinner ha fatto un ulteriore salto: "Beh, ma è il servizio. Quello su cui tutti ci hanno rotto le palle per almeno due anni". E aggiunge: "Adesso ha un signor servizio. Ci vuole calma, pazienza. Bisogna lavorare e basta. E ringraziare tutti i giorni di avere la fortuna di vivere in questo periodo con un fenomeno del genere in Italia”.

Anche la preparazione anticipata negli Stati Uniti, secondo Bertolucci, ha avuto un peso importante: "Non era al 100% dal punto di vista fisico. A questi livelli, se non sei a posto, paghi. Invece poi ha risolto il problema, è andato giù prima, si è allenato bene e si vedeva che stava bene fisicamente”. L’ex tennista allarga poi il discorso al rendimento degli altri big, prendendo come esempio il ko di Carlos Alcaraz contro Daniil Medvedev: "Non c’è niente di scontato. Entrano in campo da favoriti perché sono l’uno e il due del mondo, ma poi può succedere che trovi un avversario in giornata e vai a casa".