Medvedev, Berrettini lo disintegra? Lui perde la testa: come riduce la racchetta

Un ottimo Matteo Berrettini approda agli ottavi di finale nel 'Rolex Monte-Carlo Masters', terzo '1000' stagionale, dotato di un montepremi di 6.309.095 euro, che si sta disputando sulla terra rossa del Country Club di Monte-Carlo, nel Principato di Monaco. Il tennista romano, scivolato al numero 90 del mondo, ha battuto nettamente il numero 10 del mondo, il russo Daniil Medvedev, con un pesante 6-0, 6-0 in appena 51 minuti di gioco. Nel prossimo turno Berrettini affronterà il vincente del match tra il brasiliano Joao Fonseca e il francese Arthur Rinderknech.

"È una delle mie migliori prestazioni in carriera, contro un giocatore fastidioso come Medvedev, che ha fatto fatica e si vedeva era alla prima partita sulla terra. Ho sofferto un po' nel primo game, ma non mi aspettavo di vincere così. Ho cercato di restare concentrato, di spingere sempre, senza pensare a cosa accadeva di là", ha spiegato Berrettini. "Sono contento di come ho tenuto la concentrazione, bene così", ha aggiunto. Parlando ancora della partita, Berrettini ha sottolineato: "So benissimo che le cose possono cambiare da un momento all'altro, all'inizio del secondo aveva servito con le palle nuove ma sono stato bravo a brekkarlo e poi mi sono rilassato. La realtà è che io ho bisogno di match come questi, ho bisogno di un po' di tempo per ritrovare confidenza e fiducia".