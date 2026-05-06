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Enrico Ruggeri, lacrime per Beccalossi: "Ieri sera il momento più straziante della mia vita"

mercoledì 6 maggio 2026
Enrico Ruggeri, lacrime per Beccalossi: "Ieri sera il momento più straziante della mia vita"

1' di lettura

Due cuori nerazzurri, quelli di Enrico Ruggeri ed Evaristo Beccalossi, uniti dall'amore per l'Inter e da un'amicizia nata nelle notti folli della Milano di fine anni Settanta e maturata nel corso di 50 anni trascorsi insieme.

Due "irregolari", che hanno amato andare controcorrente nei rispettivi campi anche a costo di non vedersi subito pienamente riconosciuti meriti e qualità. "Del Campione si parlerà per sempre, l'uomo sarà luce per chi ti ha conosciuto. È stato un onore avere avuto un amico come te. L'abbraccio di ieri sera è stato uno dei momenti più strazianti della mia vita. Arrivederci Fantasista", sono le parole commosse che il cantautore milanese, il Rouge, ha dedicato al Becca, morto a 69 anni per un malore.

Evaristo è stato il simbolo estroverso e fantasioso dell'Inter dello scudetto conquistato nel 1980. Un mito "Bauscia", amatissimo anche dai tifosi vip come Paolo Rossi (che gli dedicò un famosissimo monologo) e, appunto Ruggeri. L'ex leader dei Decibel nel '96 aveva dedicato al giocatore un brano, Il fantasista diventato uno dei pezzi forti della produzione dell'artista milanese. "Due ragazzi che crescendo sono rimasti uno accanto all'altro - ha scritto Ruggeri, postando una foto che lo ritrae abbracciato a Beccalossi - Hai portato il sorriso in ogni luogo che hai attraversato, sono fiero di te".

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