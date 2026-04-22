L'aria che tira, Storace fa impazzire la Scuderi: "Perché si arrabbia così?"

Animi accesi in quel di La7. A L'aria che tira, il programma di approfondimento politico condotto da David Parenzo, si è parlato a lungo degli insulti lanciati dal propagandista del regime di Vladimir Putin a Giorgia Meloni. Ospite della trasmissione, Benedetta Scuderi di Alleanza Verdi e Sinistra è parsa particolarmente agitata. Così ci ha pensato Francesco Storace a smorzare la sua frustrazione: "Ma perché si arrabbia così? Contestate Meloni in tutte le maniere. Voi siete quelli che sono schierati contro l'Ucraina e per la Russia".

"Ma chi? Ma non è vero", la replica dell'eurodeputata di Avs. "Come no? - l'ha incalzata il giornalista - Si vede ogni volta che votate". "Ma cosa sta dicendo? - ha insistito la Scuderi - Noi siamo a favore delle sanzioni, siamo a favore addirittura del congelamento degli asset russi, siamo a favore delle forniture economiche di supporto all'Ucraina. Io so quello che votiamo a Bruxelles". Poi una battuta dello stesso Storace: "Se parte così di mattina, immagino come arriverà stasera. Onorevole, io sono un umile cronista". Ma la Scuderi non ha desistito: "Se togliamo lo scontro tra maggioranza e opposizione togliamo la democrazia". "Mamma mia", ha chiosato Storace.