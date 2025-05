Inter-Psg, la bordata di Simone Inzaghi: "Noi siamo vecchi?"

Simone Inzaghi, ieri in una intervista al sito della Uefa, ha ripercorso le tappe che hanno portato la sua Inter (alla seconda finale (contro il Psg) di Champions League nelle ultime tre stagioni. «È stata una lunga cavalcata per arrivarci. A tutti è rimasta impressa l’ultima doppia sfida col Barcellona in semifinale, ma se penso anche ai quarti col Bayern è stato difficilissimo batterli perché è una grandissima squadra, organizzata, fisica. Abbiamo fatto un grandissimo percorso in questi anni, merito del lavoro e del sacrificio di tutti». L’obiettivo è ora prendersi la rivincita rispetto alla finale persa a Istanbul contro il Manchester City (nel 2023), e riportare a Milano dopo 15 anni la coppa dalle grandi orecchie.

Ieri inoltre ha parlato anche il tecnico del Psg, Luis Enrique. «La finale di Monaco sarà una delle più belle degli ultimi anni e noi saremo alla pari con l’Inter. Non sono un indovino su cosa succederà. Quello che penso sia importante - e questo è il Dna della mia squadra - è che giocheremo al meglio. Cercheremo di essere i primi a Parigi a vincere la Champions ed a scrivere la storia», ha concluso l’allenatore. A dar manforte a Luis Enrique anche l’ex Napoli, Kvaratskhelia. «La finale di Champions? No, non lo avrei mai immaginato. $ stato tutto così rapido». L’attaccante georgiano del Psg infine ha raccontato come con Fabian Ruiz, altro ex partenopeo finito a giocare a Parigi, guardino spesso le partite del Napoli, «anche insieme a Gigio Donnarumma. Amiamo tutti il Napoli. Sono convito che vinceranno lo scudetto e sarà una grande festa per tutta la gente della città. Se lo meritano».