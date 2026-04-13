Jannik Sinner e Laila, nessun bacio: attimi di gelo in tribuna a Montecarlo

C’è un momento, in certe vittorie, che vale più del trofeo. Non è il rovescio vincente, non è il match point. È quello che succede subito dopo. E, a Monte Carlo, Jannik Sinner lo ha mostrato senza filtri. Ha battuto Carlos Alcaraz, 7-6 6-3, si è preso il Principato e pure un pezzo di storia. Primo grande titolo sulla terra (prima solamente il 250 di Umago nel 2022, sempre contro Alcaraz), proprio contro quello che sul rosso sembrava intoccabile. Unico, insieme a Djokovic, a vincere il “Sunshine Double” e Monte Carlo uno in fila all’altro. Terzo titolo Masters 1000 consecutivo della stagione, il quarto contando anche Parigi, ovvero l’ultimo del 2026.
La scena vera è arrivata dopo le celebrazioni di rito. Quando la tensione si è sciolta e il numero uno è tornato semplicemente Jannik. Si piega, respira, realizza. Poi corre. Verso il suo angolo, verso i suoi. Lì c’è tutto: il team, il padre, il fratello. E soprattutto lei, Laila Hasanovic. Abbraccio sì, bacio no. Dettaglio che fa rumore, perché spesso oggi si guarda più al contorno che al campo. E non è finita qui, perché un quadretto che si rinnova viene dipinto qualche istante dopo.
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Spunta, quasi all’improvviso, Siglinde Sinner. Emozionata, defilata, come sempre. Non ama stare sotto i riflettori, anzi: “Non seguo mai le gare di Jannik tutte intere dal vivo”, aveva confessato tempo fa. Una madre che soffre, si nasconde, poi riappare quando tutto è finito. E forse è proprio questo il segreto di Sinner: normalità. Nel discorso finale, niente frasi costruite. Spontaneità: “Non saprei da dove iniziare, siamo arrivati qui cercando di accumulare più partite possibili per avere un feedback sulla terra con i grandi tornei che si avvicinano.
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Oggi è stato un livello molto alto da parte di entrambi viste le condizioni col vento. Un altro risultato incredibile, ritornare al numero 1 è importante per me, ma la classifica è secondaria. Sono contento di aver finalmente vinto un torneo importante su questa superficie. Grazie a ogni singola persona nel mio box, grazie alla mia famiglia e continuiamo su questa strada. Questo torneo – chiude ridendo Sinner - significa tanto per me, è un torneo fantastico, anche perché posso dormire a casa”. In un’epoca di urlatori, Sinner sussurra la vittoria.
Laila Hasanovic no jogo de tênis de seu namorado, Jannik Sinner, hoje. pic.twitter.com/hr7xWkhl9f— laila hasanovic Brasil (@updateslailah) April 12, 2026