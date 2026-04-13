Jannik Sinner, l'istante in cui ha "spaccato" Carlos Alcaraz

Tutti vogliono un confronto tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz in finale, perché questa rivalità si reinventa sempre partita dopo partita. Anche nel loro 18° incrocio, andato in scena a Montecarlo dopo oltre quattro mesi dall’ultimo precedente, il copione non ha fatto eccezione. E nel mezzo c’è una chiave nascosta nella vittoria dell’azzurro sullo spagnolo, scalato al secondo posto della classifica Atp, ovvero la scelta di prendersi la partita, anche a costo di rischiare. Il dettaglio è stato proprio l’atteggiamento. Sinner ha deciso di comandare, di forzare gli scambi, di non aspettare. Una scelta chiara nonostante il forte vento che ha spezzato ritmo e certezze di entrambi i tennisti (vedasi i cinque doppi falli dello spagnolo al servizio).

Jannik Sinner, perché rischia di perdere subito il numero 1 È bello essere numeri 1 e si fa in fretta a festeggiare, ma… la vittoria di Sinner su Alcaraz a Monte Carl...

Il successo per 7-6 (5) 6-3 è arrivato così, dentro una partita imperfetta ma proprio per questo più significativa. Perché quando il livello tecnico si è abbassato, sono emersi testa e lucidità. E lì Sinner ha fatto la differenza. Alcaraz, invece, ha pagato ancora una volta i dettagli. In entrambi i set si era costruito un vantaggio, salvo poi vederlo sfumare rapidamente. Il momento simbolo resta il tie-break del primo parziale: recupero, equilibrio ritrovato e poi il doppio fallo che ha riaperto la porta all’azzurro.

Sinner, trionfa a Montecarlo e torna numero 1: il colpo con cui ha fatto fuori Alcaraz Jannik Sinner trionfa a Monte Carlo, batte lo spagnolo Carlos Alcaraz in due set e 2 ore e 15 minuti di gioco. Con quest...