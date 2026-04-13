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Jannik Sinner, l'istante in cui ha "spaccato" Carlos Alcaraz

di Lorenzo Pastuglialunedì 13 aprile 2026
Jannik Sinner, l'istante in cui ha "spaccato" Carlos Alcaraz

2' di lettura

Tutti vogliono un confronto tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz in finale, perché questa rivalità si reinventa sempre partita dopo partita. Anche nel loro 18° incrocio, andato in scena a Montecarlo dopo oltre quattro mesi dall’ultimo precedente, il copione non ha fatto eccezione. E nel mezzo c’è una chiave nascosta nella vittoria dell’azzurro sullo spagnolo, scalato al secondo posto della classifica Atp, ovvero la scelta di prendersi la partita, anche a costo di rischiare. Il dettaglio è stato proprio l’atteggiamento.

Sinner ha deciso di comandare, di forzare gli scambi, di non aspettare. Una scelta chiara nonostante il forte vento che ha spezzato ritmo e certezze di entrambi i tennisti (vedasi i cinque doppi falli dello spagnolo al servizio).

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Il successo per 7-6 (5) 6-3 è arrivato così, dentro una partita imperfetta ma proprio per questo più significativa. Perché quando il livello tecnico si è abbassato, sono emersi testa e lucidità. E lì Sinner ha fatto la differenza. Alcaraz, invece, ha pagato ancora una volta i dettagli. In entrambi i set si era costruito un vantaggio, salvo poi vederlo sfumare rapidamente. Il momento simbolo resta il tie-break del primo parziale: recupero, equilibrio ritrovato e poi il doppio fallo che ha riaperto la porta all’azzurro.

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Sinner, al contrario, ha sfruttato ogni spiraglio. Anche quando è finito sotto nel secondo set, non ha cambiato piano. Ha continuato a spingere, accettando il margine di errore pur di restare aggressivo. Il risultato è stato un parziale netto: cinque giochi consecutivi che hanno chiuso il match. Il vero capolavoro, però, è stata la gestione dei momenti decisivi: una prima ritrovata, scelte coraggiose, iniziativa costante. Piccoli segnali che raccontano una crescita evidente. Montecarlo può sembrare solo una tappa, ma per Sinner è qualcosa in più: la conferma che oggi, anche sulla terra, può fare la differenza.

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