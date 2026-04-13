Jannik Sinner, perché rischia di perdere subito il numero 1

È bello essere numeri 1 e si fa in fretta a festeggiare, ma… la vittoria di Sinner su Alcaraz a Monte Carlo può essere di corto respiro e l’altoatesino molto presto potrebbe ritornare sul secondo gradino del podio. Dieci punti appena, infatti, separano il nostro asso della racchetta dal martello di Murcia. Ed è su questo filo sottilissimo che Jannik Sinner rischia di giocarsi il trono del tennis mondiale già tra una settimana, la sua 67ima da leader della classifica ATP.

Sì, perché il paradosso del ranking ATP è tutto qui: puoi dominare per mesi, vincere, convincere, sembrare inattaccabile. E poi ritrovarti appeso a un dettaglio. A una manciata di punti che fanno la differenza tra restare numero uno o scivolare dietro al solito rivale, Carlos Alcaraz. Già, perché i punti non si sommano all’infinito: scadono. E quando scadono, presentano il conto. Un anno straordinario, il 2025, porta con sé anche un eredità per Sinner, dominatore che ora deve difendere quanto conquistato.

Da questo punto di vista, ad ogni torneo Alcaraz ha da perdere molto meno e da guadagnare molto di più. Una zavorra non da poco per l’azzurro. Lo spagnolo può tornare subito in vetta e per farlo deve vincere il torneo 500 di Barcellona. Un dettaglio che può ribaltare tutto. L’anno scorso in Spagna Alcaraz perse la finale contro Rune e subì un infortunio a metà del secondo set. Oggi quel gap di punti non guadagnato è tesoro prezioso, perché ai nastri di partenza Carlos perderà solo 330 punti. Dovesse vincere il torneo ne guadagnerà 550, 170 in più e sufficienti per riconquistare lo scettro, visto che Sinner è avanti di “soli” 160 punti.

Il ranking ATP è così, è un gioco di equilibri settimanali, dove anche un solo torneo può cambiare la gerarchia. E quando i due fenomeni sono così vicini, ogni variazione diventa decisiva. Sinner lo sa. Alcaraz pure. E il tennis, oggi, vive sospeso tra loro due.