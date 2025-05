Inter, pronti a tutto contro l'arbitro Chiffi: "Aprire un'inchiesta"

Il rigore dato alla Lazio nel posticipo di domenica sera ha fatto infuriare l’Inter. Nel mirino l’arbitro Chiffi, che, come mostrato al programma Open Var, è stato avvicinato da Barella dopo la decisione del penalty che gli ha detto: “Ci stiamo giocando la vita”. Alla fine Pedro ha fatto 2-2 dal dischetto e ora l’Inter deve sperare che il Cagliari (già salvo) riesca a fermare il Napoli al Maradona venerdì, altrimenti arriverà il quarto titolo per il club partenopeo.

Un episodio, quello di Barella e Chiffi, che ricorda quanto accadde il 5 maggio 2001, quando i nerazzurri persero lo Scudetto (fino alla Juve) per il 4-2 della Lazio. Per l’occasione le telecamere pescano Materazzi che supplica i giocatori laziali in lacrime: “Vi ho fatto vincere lo Scudetto. Vi ho fatto vincere lo scudetto”. Quanto si è sentito però tra Barella e Chiffi sta scatenando una bufera per le illazioni che si porta dietro e in tanti chiedono l’apertura di un’inchiesta. Sono fioccate le reazioni: “Avesse indossato un’altra maglia sarebbe scattata un'indagine”. E poi: “'Mi sto giocando la vita’, vuoi vedere che lo hanno minacciato gli “amici calabresi ”della curva?”, ha aggiunto.