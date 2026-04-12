Serie A, Inter poker Scudetto: Thuram e Dumfries ribaltano il Como

Un poker che può valere uno Scudetto: l'Inter vince in rimonta per 4-3 in casa del Como, nel posticipo della 32/a giornata di Serie A, e vola a +9 sul Napoli a sei giornate dalla fine. Partita dai due volti quella dei nerazzurri: passiva in avvio e sotto per 2-0, poi a cavallo tra primo e secondo tempo si scatena ribaltando i lariani grazie alle doppiette di Thuram e Dumfries. Per il centravanti francese sono dieci i gol in questo campionato, questa volta l'assenza di Lautaro non si è fatta sentire. Ko sanguinoso per il Como che scivola al quinto posto in classifica, superato dalla Juventus e con la Roma sempre alle calcagna. Non bastano ai lariani il gol iniziale di Alex Valle, l'undicesima perla stagionale di Nico Paz e un rigore nel finale di da Cunha, alla distanza ancora una volta è emersa la differenza di esperienza a certi livelli di fronte ad una corazzata come l'Inter.

Nel Como, Fabregas conferma Douvikas di punta con Diao, Nico Paz e Baturina sulla trequarti; a centrocampo Sergi Roberto preferito a da Cunha in mediana al fianco di Perrone per dare maggior esperienza e sostanza. Nell'Inter Chivu, sceglie la coppia Esposito-Thuram in attacco con Lautaro Martinez che va in panchina nonostante le condizioni non ottimali; per il resto Dumfries e Dimarco sulle corsie laterali, mentre a centrocampo Zielinski è ancora preferito a Mkhitaryan e in difesa c'è Acerbi al centro con Akanji e Bastoni.