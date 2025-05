Leclerc, un siluro sulla Ferrari: "Abbiamo perso ieri"

Non sorride Charles Leclerc per il secondo posto al Gp di Montecarlo, la "sua" corsa. Anzi, il Principino se la prende con Fred Vasseur e la Ferrari dopo aver lottato fino all'ultima curva mettendo pressione a Norris per la prima posizione.

"Non sono proprio felice: alla fine abbiamo perso la gara ieri. Avremmo dovuto fare un lavoro migliore. L'anno scorso ho realizzato il mio sogno di infanzia, ma quest'anno siamo andati oltre le aspettative", spiega con ancora la rabbia in circolo a fine corsa, con una seconda posizione sul podio accolta solo con tanta amarezza.

Weekend inaspettato per lui e per la Rossa, considerando le prestazioni non convincenti finora della Scuderia e considerando che Monaco non è un circuito particolarmente amico per la Rossa: "C'è da dire che arrivando qui le aspettative non erano alte, pensavo che anche arrivare tra i primi dieci sarebbe stata una sfida. È stato un buon weekend nel complesso, ma avrei voluto vincere. Ho dovuto lasciare un po' di divario su Lando, ma poi ho potuto mettergli più pressione vista la strategia di Verstappen".

Naturalmente, non manca un pensiero rivolto ai connazionali sulle tribune: "Correre qui per me è sempre molto bello. Già come pilota Ferrari sono fortunato perché ho sempre tanto sostegno, poi la gara in casa qui a Monaco mi dà ancora più stimoli. Vedere tutti i monegaschi che mi danno una spinta è fantastico, mi scalda il cuore. Volevo regalare ai tifosi il primo posto, spero di farlo l'anno prossimo."