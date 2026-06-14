Ferrari, Lewis Hamilton trionfa a Barcellona: Kimi si ritira, disastro-Leclerc

Lewis Hamilton conquista il Gp di Barcellona, settima prova del Mondiale, e firma la sua prima vittoria in Ferrari della sua carriera. Ad un anno e mezzo dal suo ingaggio a Maranello, il pilota britannico, reduce da due secondi posti, in Canada e Montecarlo, precede la Mercedes di George Russell, secondo, terza la McLaren di Lando Norris. Sfortunato Kimi Antonelli che a quattro giri dalla fine, dopo aver sorpassato il compagno di squadra George Russell, è costretto al ritiro legato probabilmente ad un problema all'ala che si è staccata durante il sorpasso. Ritiro anche per il ferrarista Charles Leclerc, a pochi giri dalla fine. Quarto Verstappen, poi Piastri, Hadjar, Gasly e Colapinto, Lawson e Lindblad.

Il 41enne Hamilton, alla sua 31ma gara in 'rosso', non vinceva un Gran Premio di Formula 1 da quasi due anni. La sua ultima vittoria risale al 28 luglio 2024, quando si aggiudicò il Gran Premio del Belgio sul circuito di Spa-Francorchamps, dopo la squalifica del compagno di squadra George Russell. L'ultimo successo della Ferrari invece risale al 27 ottobre 2024, quando lo spagnolo Carlos Sainz vinse il Gran Premio del Messico. La 'rossa' non si imponeva a Barcellona dal 2013 con Fernando Alonso. Per Hamilton si tratta della 106ma vittoria in carriera, la settima a Barcellona battendo il record di Michael Schumacher.