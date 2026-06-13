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Ferrari, Charles Leclerc getta la spugna: "Provo vergogna"

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sabato 13 giugno 2026
Ferrari, Charles Leclerc getta la spugna: "Provo vergogna"

1' di lettura

Charles Leclerc finisce di nuovo a muro. Il pilota monegasco della Ferrari, dopo l'incidente di Monte-Carlo, finisce contro le barriere anche in apertura del Q3 del Gran Premio di Catalogna di Formula 1. Il monegasco, nonostante il forte impatto, non sembra aver riportato delle gravi conseguenze e nella gara di domani sarà costretto a scattare dalla decima casella. Questo incidente ha portato all'esposizione della bandiera rossa e, di conseguenza, alla sospensione delle qualifiche. Non appena la vettura di Leclerc verrà rimossa dalla ghiaia, riprenderà la caccia alla pole position. Bene invece Lewis Hamilton, secondo solo a Russell. "E' fantastico essere qua insieme a loro, specie dopo le difficili sessioni nelle prove libere. Ieri ero dietro di oltre un secondo e mezzo e ora sono qua in prima fila. Domani potremo lottare e fare la nostra gara", ha detto l'inglese.

"Moralmente ho tantissima vergogna. Sono stati weekend difficili per ragioni che conosco. C'era tanta fiducia per i cambiamenti che abbiamo fatto. Non ho parole dopo una qualifica così, provo solo vergogna. Il potenziale per la pole c'era, così come il feeling con la macchina. Ho provato a fare qualcosa di diverso in curva 4, ma non ci sono scuse. Mi dispiace per i tifosi. La vittoria sarebbe il minimo che io possa fare per scusarmi", ha spiegato il pilota della Ferrari, Charles Leclerc, ai microfoni di Sky Sport al termine delle qualifiche del Gran Premio di Catalogna. 

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