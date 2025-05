Sinner al Roland Garros, la foto col Papa: Rinderknech provoca

Rinderknech, infatti, ha dato appuntamento al suo avversario dopo aver postato sul suo profilo X una delle foto relative alla visita di Jannik Sinner a Papa Leone XVI durante gli Internazionali di tennis di Roma. Nell’immagine si vedono i due protagonisti, appassionati entrambi di tennis, parlare amabilmente con le racchette in mano, regalate da Sinner al Santo Padre. Un modo ironico per chiedere un aiuto “divino” nella sfida più ardua, quella contro il numero uno al mondo. Rinderknech ha postato la foto e commentato così: "È tempo di dimostrare che i miracoli esistono … Ci vediamo domani alle 20:15 sul Centrale Jannik Sinner. Conto su di voi".

Simpatico e provocatorio, il tennista francese ha certamente messo la sfida nel migliore dei modi, con rispetto e stima per l’avversario e una sana voglia di batterlo, com’è giusto che sia tra atleti professionisti. Finora, Rinderknech è riuscito a battere Sinner solo una volta, nel 2021. Dopodiché, è stato l’italiano a sconfiggerlo nei due successivi appuntamenti. Al di là dei sorrisi, in ogni caso, Sinner prenderà molto seriamente la cosa, perché dopo la finale di Roma persa nettamente nel secondo set contro Alcaraz, il suo obiettivo è ritrovare lo spagnolo sulla sua strada per batterlo e tenerlo a debita distanza dal trono del tennis sul quale è ormai seduto dal 10 Giugno dell’anno scorso.

Nel frattempo, il tennista altoatesino deve tenere a bada anche il gossip, visto che è volato in Danimarca per alcuni servizi fotografici e lì gli è stata scattata una foto in compagnia di una ragazza, i più sostengono si tratti di Laila Hasanovic, modella di Copenhagen che in passato ha avuto una relazione con Mick Schumacher, figlio del grande Michael. Sinner si è dovuto giustificare così: “Solo business, sono andato a Copenhagen per servizi fotografici. Nessuna ragazza, tutto qui”. La sua testa è tutta sul suo unico amore: il tennis.