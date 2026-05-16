Jannik Sinner, la frecciata di Medvedev: "Io multato 50.000 euro a ogni torneo"

Non sono mancate polemiche sulla semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev sospesa per pioggia: dal secondo set vinto dal russo fino alla presunta crisi di panico e conati di vomito per Sinner il quale però, a un certo punto della partita, ha richiesto anche il Medical Timeout. Il fisioterapista è intervenuto in particolare sul quadricipite dell'altoatesino. Ed è su questo punto che ha avuto da ridire Medvedev. In attesa dell'intervento medico a cui si è sottoposto Sinner, il russo ha espresso dubbi sull'infortunio dell'avversario.

In base al regolamento ufficiale dell'ITF (International Tennis Federation), i crampi sono considerati "perdita di condizione fisica naturale" (loss of natural conditioning) e non un vero e proprio infortunio acuto. Per questo motivo non è permesso chiamare il fisioterapista. "Non facciamo giochi stupidi. Spero di non essere multato per averlo detto, perché mi multano di 50.000 euro a ogni torneo", ha tuonato Medvedev in chiaro riferimento al gesto di Sinner.