È sempre mezzogiorno, l''attacco in diretta di Antonella Clerici: "Gente cattiva, fatevi una vita"

Nel corso dell’ultima puntata di "È sempre mezzogiorno", Antonella Clerici ha interrotto il tono sereno del programma per denunciare il fenomeno degli hater che colpiscono i canali ufficiali della trasmissione

.La conduttrice ha spiegato che sulla pagina del programma arrivano regolarmente messaggi carichi di insulti e ha espresso il desiderio di bloccare subito i profili responsabili, cosa che però non può fare direttamente lei.Clerici ha manifestato profonda perplessità sulle motivazioni di chi dedica il proprio tempo a insultare gratuitamente gli altri sui social, pur ritenendo legittima la critica costruttiva. Ha poi aggiunto: "Bisognerebbe individuarli, perchè sono sempre quelli lì. Bisognerebbe individuarli e bannarli, così chiudiamo la partita"

.Rivolgendosi direttamente agli hater, la presentatrice ha lanciato un invito chiaro: "Fatevi una vita anche fuori dai social, divertitevi".Clerici ha concluso sottolineando l’impegno quotidiano di tutta la squadra del programma, che lavora per offrire una compagnia piacevole ai tanti telespettatori affezionati, condannando fermamente il passaggio dall’eventuale critica all’offesa gratuita e alla cattiveria sistematica.