Sinner manda Medvedev ko: è il primo italiano dell'Era Open a raggiungere due finali consecutive al Foro Italico

Jannik Sinner accede per la seconda volta consecutiva alla finale degli Internazionali di Roma. Il numero uno al mondo nella sfida contro il russo Daniil Medvedev, sospesa ieri per pioggia sul punteggio di 4-2 per l'altoatesino nel terzo set ha vinto la frazione decisiva 6-4. Nel settimo game il russo, che era ai vantaggi, piazza subito un ace per portarsi sul 4-3 ma Sinner ha reagito lasciando a zero il rivale sul suo turno di battuta. Sul 5-3 si è costruito due palle per il match point che Zverev ha annullato con grande freddezza. Sul suo turno di battuta l'azzurro non ha fallito la chance e al terzo match ball ha chiuso la sfida. In finale se la vedrà con il norvegese Casper Ruud che ieri ha battuto Luciano Darderi in due set. Così facendo l'altoatesino è il primo italiano dell'Era Open a raggiungere due finali consecutive al Foro Italico.