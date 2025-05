Sinner choc, va sotto 4-0 poi il miracolo: il punto che "stende" Parigi

Esordio con vittoria per Jannik Sinner al Roland Garros, secondo Slam della stagione. L'altoatesino, numero uno al mondo, ha superato nel match del primo turno sul 'Philippe Chatrier' il francese Arthur Rinderknech, n. 75 Atp.

L'azzurro si è imposto in tre set con il risultato di 6-4, 6-3, 7-5. Al secondo turno Sinner, che ha avuto qualche difficoltà nel terzo set dopo essersi aggiudicato in scioltezza i primi due, affronterà la wild card Richard Gasquet, all'ultimo Roland Garros in carriera. Sinner si è imposto in tutte e tre le sfide precedenti con il 38enne di Beziers, il più recente proprio al secondo turno del Roland Garros dello scorso anno.

Nel match di lunedì sera il 23enne di sesto Pusteria, reduce dalla finale agli Internazionali d’Italia persa contro Alcaraz, ha recuperato da 0-4 e poi 2-5 nel set decisivo. L’azzurro è diventato così il quinto giocatore negli ultimi venti anni ad aver vinto almeno 15 match di fila in tornei dello Slam (serie iniziata allo Us Open dello scorso anno) dopo Federer, Nadal, Djokovic e Alcaraz. Particolarmente uno spettacolare uno scambio con la corta di Rinderknech e la splendida risposta in pallonetto dell'altoatesino.

"Il primo match non è mai facile, sono contento di come ho gestito la situazione, soprattutto nel terzo set", commenta a caldo Sinner. Quando si è trovato sotto 0-4, ha spiegato, "ho cercato di concentrarmi su di me, sul mio gioco. Ho commesso un paio di errori, ho sbagliato la direzione dei colpi. E' stato importante fare il controbreak nel quinto game, perché da 0-5 vincere il set sarebbe stato impossibile o quasi". Sinner ha ringraziato i tifosi "per essere stati corretti con me anche se giocavo contro un francese". Ora sotto con Gasquet: "Sono molto contento di essere in questa posizione, Richard ha dato tanto al tennis e a voi, lo avete visto giocare per anni e anche io. So che farete il tifo per lui, e va bene, sono contento di poter condividere il campo con lui".