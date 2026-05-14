L'aria che tira, Sara Kelany allarga le braccia e umilia il grillino: "Ah, questa poi..."

Del Movimento 5 Stelle, il senatore Ettore Licheri dovrebbe essere il volto dialogante e moderato. Ma in tv si trasforma, trasformando qualsiasi argomento in un’arma contundente da utilizzare contro l’avversario politico di turno. A L’aria che tira, su La7, tocca a Sara Kelany di Fratelli d’Italia tentare di parare i colpi più bassi del grillino. Il governo, spiega Licheri riguardo all’Iran, «avrebbe dovuto dire la verità: le azioni militari, fuori dalla cornice del diritto internazionale, non portano a niente di buono». «Faccio presente che gli Stati del Golfo hanno appena ringraziato il presidente del Consiglio per l’azione diplomatica che sta svolgendo a sostegno della loro sicurezza», gli ricorda la deputata e responsabile immigrazione di FdI.

«Sai benissimo che un regime change lo puoi fare solo se hai una forza di terra per entrarci e una opposizione organizzata. Ma siccome non hai né l’una né l’altra dire che vuoi demilitarizzare l’Iran durevolmente è impossibile - insiste Licheri -. Con le bombe dal cielo non si sono mai cambiati i regimi». «Voi cosa avreste fatto in questo frangente?», domanda Kelany. E via col ritornello: «La diplomazia, quella cosa che non entra in testa!», «Ed è quello che sta facendo l’Italia dall’inizio dei conflitti, diplomazia!». Scacco matto, ma Licheri si tappa le orecchie: «Devi isolare, non devi avallare la violenza. Con le guerre non risolvi nulla». «Ma non puoi isolarti dall’Occidente. Voi avete la tentazione di isolarvi dall'Occidente, avete questa fascinazione dello spezzare il Patto atlantico».