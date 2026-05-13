Zverev rosica e infanga Roma: "Il peggior campo mai visto"

L’anno scorso la polemica uscita contro Lorenzo Musetti, martedì l’incredibile uscita contro Luciano Darderi, che nel secondo set ha salvato quattro match point e nel terzo lo ha demolito per 6-0. Nonostante ciò, Alexander Zverev è rifinito al centro dell’attenzione più per le dichiarazioni che per il risultato sul campo. Il numero tre del mondo ha scelto di soffermarsi soprattutto sulle condizioni del terreno di gioco della Bnp Paribas Arena: "È stato difficile giocare — ha detto — A essere onesti, credo che questo sia il peggior campo da tennis su cui abbia mai giocato in vita mia. Né nelle categorie giovanili, né tra i professionisti, né nei tornei Futures, né in allenamento. Non avevo mai giocato su un campo di così scarsa qualità".

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Poi la spiegazione degli episodi che, a suo dire, hanno pesato nei momenti decisivi: "Ho avuto un match point e la palla mi è passata sopra la testa con un cattivo rimbalzo — ha aggiunto — Ho avuto una palla break e la pallina ha fatto uno strano movimento. Inoltre, il vento era forte. In generale, continuo a pensare che avrei dovuto vincere la partita in due set. Dopo di che, sì, lui ha giocato a meraviglia”.

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