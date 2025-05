Lorenzo Musetti spiana Galan: il colpo con cui lo stende

Lorenzo Musetti accede al terzo turno del Roland Garros 2025 . Il numero 8 del mondo batte in tre set il colombiano Daniel Elahi Galan: 6-4 6-0 6-4, in due ore e 6 minuti di gioco, il punteggio in favore di Musetti, che al terzo turno attende il vincente della sfida tra Mariano Navone e Reilly Opelka.

"Non è stata una partita facile, sia per la pioggia che per il vento. Galan ha alzato il livello al terzo set e sono contento di aver vinto. Sono molto ambizioso. Qui non sono mai andato oltre gli ottavi, spero di fare meglio quest'anno. Qui penso di potermela giocare contro tutti", queste le sue prime parole dopo la vittoria sul colombiano. Ma c'è grande attesa ormai per il ritorno in campo di Jannik Sinner che domani incontrerà il padrone di casa Gaspequet all'ora di pranzo. Il numero uno al mondo di fatto si prepara per questa sfida con la solità serenità che lo accompagna. L'obiettivo è quello di vendicare la sconfitta agli Internazionali di Roma: battere Carlos Alcaraz. E la Schiavone spiega in un'intervista alla Gazzetta cosa potrebbe accadere: "Carlos farà sempre soffrire Jannik perché non gli dà ritmo. Ma al tempo stesso, pur a un livello altissimo, diventa più battibile. Per questo Jannik deve pensare prima a ritrovare tutti i suoi automatismi dopo tre mesi di stop e a quel punto avrà le armi per sfidarlo alla pari: percentuale di prime, accelerazioni da fondo, risposta al servizio". Staremo a vedere che cosa accadrà.