Sinner, "sorpasso immediato": lo scenario da incubo per Alcaraz

Nel tennis mondiale il confronto resta sempre quello tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, i due protagonisti assoluti delle ultime stagioni Atp. Da una parte l’azzurro che continua a crescere in solidità e risultati, dall’altra lo spagnolo che, pur restando numero uno, nelle ultime settimane ha mostrato qualche incertezza inattesa.

Le recenti sconfitte di Alcaraz nel tour americano — prima a Indian Wells contro Medvedev, poi a Miami fermato a sorpresa da Korda — hanno riaperto scenari che fino a poco tempo fa sembravano chiusi. Sinner, dopo un avvio di stagione non semplice segnato dagli stop agli Australian Open e a Doha, appare ora in netta ripresa e soprattutto in una condizione di maggiore continuità.