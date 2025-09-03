Imane Khelif rifiuta i test e fa ricorso: ecco cosa è emerso

Nell’ultima storia Instagram di Imane Khelif campeggia un consiglio per gli acquisti: «Avec Isis Détergent Algérie lavez plus de linge et faites plus d’économies». Tradotto dal francese, «con Isis Detergent Algeria lavi più bucato e risparmi di più». È la pubblicità di una linea di detersivi, non c’entra nulla con la sigla del sanguinario Stato Islamico (l’azienda è stata fondata in Algeria nel 2000) ed è un ossimoro sintomatico di quello che ruota attorno alla controversa figura della pugile algerina: da una parte invita a ripulire al meglio, dall’altra non dà modo di far chiarezza sulla sua vicenda che si trascina da più di un anno. «Sono forte e sono la numero uno», ruggiva Khelif in una recente intervista, dopo che aveva smentito le sibilline parole del proprio manager sulla possibilità di «lasciare la boxe», eppure stavolta sembra fuggire dal ring come aveva accusato di aver fatto Angela Carini alle Olimpiadi, dando perciò il destro a quanti puntano il dito sul suo “reale” genere sessuale e sui suoi tratti mascolini. Khelif, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024 nei 66 kg (dopodiché non ha praticamente mai più partecipato a combattimenti ufficiali), lo scorso 5 agosto ha infatti presentato ricorso al Tas di Losanna per ribaltare la decisione di World Boxing che non l’ha autorizzata «a partecipare alla Box Cup di Eindhoven, né a nessun evento World Boxing» finché non si fosse sottoposta «al test genetico sul sesso».

LA SVOLTA

La nuova federazione mondiale del pugilato (quella che nella vulgata dei media mainstream era “giusta”, in contrapposizione ai cattivi e presunti filorussi della Iba, coloro che avevano fatto esplodere il caso-trans ai Giochi) ha introdotto a maggio 2025 un test di tipo Pcr per subordinare l’accesso alle categorie femminile in base all’assenza del “gene Sry”, situato sul cromosoma Y, un indicatore di mascolinità. Tale metodo non escluderebbe solo gli atleti transgender biologicamente uomini ma anche sportive di sesso femminile con cromosomi XY, ovvero una delle fattispecie che ricadono nelle «differenze di sviluppo sessuale», o «intersessualità».