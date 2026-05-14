L'Inter vince e Panucci sbotta a Mediaset: "Basta coccolarli", cala il gelo

Dopo lo scudetto, il ventunesimo, l'Inter vince anche la Coppa Italia (la Decima, con tanto di stella argentata che arriverà sulle magliette nerazzurre). Ma secondo Christian Panucci non c'è molto da festeggiare. L'ex difensore di Milan, Real, Roma e Nazionale, oggi commentatore per Mediaset, non usa mezzi termini per commentare la partita dell'Olimpico.

In tanti, non solo sui social, hanno celebrato le imprese di Cristian Chivu in grado di risollevare in pochi mesi una squadra uscita con le ossa rotte dal finale della scorsa stagione: scudetto perso sul filo di lana contro il Napoli e soprattutto debacle in finale di Champions League, uno 0-5 contro il Psg che ha fatto a suo modo storia.

"La botta morale dopo l'anno scorso? L'hanno presa tutti nel calcio, ma nessuno è andato in terapia intensiva...", ironizza in diretta Panucci dopo la che la conduttrice dello speciale Coppa Italia Monica Bertini aveva parlato di "strapotere" interista nel successo per 2-0, facile facile, contro la Lazio di Maurizio Sarri.

"L'Inter ha fatto la stagione che doveva fare – prosegue Panucci -. Ma in Europa non l'ha fatta". Il riferiment è all'eliminazione subita nei playoff a opera dei norvegesi del Bodo Glimt. "Qua sembra sempre che stiamo a coccolare questa squadra dopo le sconfitte dell'anno scorso, ma dai... e lo ripeto: mica sono sono andati in ospedale in terapia intensiva! Mi sembra sempre che si voglia coccolare la squadra dopo una sconfitta... Sono giocatori forti e giocano nell'Inter ed è chiaro che devono vincere. Ma il calcio è così: puoi perdere poi ti rialzi e vinci. Sembra che abbiano fatto un'impresa ma non mi sembra, eh".

"Se devo dare un voto, per me la stagione è da 8,5 – conclude l'ex fedelissimo di Fabio Capello, che nel 1999-2000 ha anche giocato con i nerazzurri - ma in Europa hanno fatto male. E il primo obiettivo non può essere il campionato". Parole, queste, non accolte benissimo dai tifosi interisti su X.

