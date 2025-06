Jannik Sinner, la vendetta: schiaffo a Spike Lee, il gesto sfuggito a tutti

D'altronde è ormai noto il suo tifo per Carlos Alcaraz . Il regista ha esultato, assieme al pubblico del Philippe-Chatrier, e festeggiato la vittoria dello spagnolo scatenando una vera e propria polemica. Basti pensare al botta e risposta tra Andrea Vianello e un utente del web. "Comunque vada, non vedrò più i film di Spike Lee…", ha commentato Vianello di fronte a chi gli ha fatto notare che prendersela con il pubblico è "tipico del calcio".

Una gaffe, una svista o un gesto volontario? In molti in queste ore si stanno domandando se Jannik Sinner abbia volutamente "evitato" Spike Lee al Roland Garros . Un filmato, che sta circolando in queste ore su X, mostra il campione altoatesino ignorare l'attore e regista americano. Nel video si vede il numero uno continuare a firmare autografi e concedere selfie, nonostante Spike Lee si fosse avvicinato al campo per applaudire anche Sinner.

Eppure sulla questione del pubblico a sfavore era intervenuto lo stesso Sinner nell'immediato post partita della finale: "Carlos è un giocatore che piace molto al pubblico, non ho nessun problema", aveva detto Jannik a caldo, "Il pubblico è importante in questo sport, tante volte ha aiutato me. Va bene così". Caso chiuso dunque.