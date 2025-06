Roncadelli, raptus durante lo scambio: sfascia la racchetta

Chiamato a difendere due match point sl proprio servizio, ha sbagliato già nel primo, cercando di uscire dal duello prendendo la rete con una palla corta. La scelta si è rivelata sbagliata: Kuzuhara lo ha costretto a una volée complicata, chiudendo il punto e il match. Ancor prima che la pallina toccasse terra, l’uruguaiano ha iniziato a sfogarsi con la racchetta . Una serie di colpi violentissimi a terra, a ripetizione. Tutte bordate tra lo stupore dei presenti, e in primis di Kuzuhara che a rete ha aspettato che tutto finisse per la stretta di mano.

In totale, sono stati 10 colpi furiosi, sotto gli occhi increduli dei presenti, incluso Kuzuhara, che a rete attendeva la stretta di mano. Dopo aver tirato le ultime due, Roncadelli ha lanciato il suo attrezzo e ha salutato l’avversario come se nulla fosse.

Tornato in panchina, esausto e furioso, si è lasciato andare. La foto della racchetta distrutta è diventata virale sui social, immortalando lo scatto d’ira. Pesa in particolare la sconfitta contro un avversario che contava 200 posizioni in meno, ma gli inciampi clamorosi fanno parte del tennis e che dunque non sono capitati solo a lui.