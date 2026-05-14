Milan, Saelemaeker sbotta con l'arbitro: "Sappiamo chi vi comanda"

"Tanto lo sappiamo chi vi comanda". Bastano poche parole, pronunciate a bordo campo da Alexis Saelemaekers dopo Milan-Atalanta, per accendere nuove polemiche sull'arbitraggio e sul finale di stagione rossonero. Il belga, visibilmente contrariato, si è lasciato andare a una frase che in poche ore ha fatto il giro dei social e che fotografa il nervosismo di un Milan uscito dal confronto con i bergamaschi con più di un motivo di recriminazione.

L'esterno rossonero, ammonito e quindi squalificato per la prossima giornata, non ha nascosto il proprio disappunto, facendo un attacco non velato nei confronti dell’Inter, che mercoledì sera intanto ha completato il ‘Doblete’ di stagione vincendo anche la Coppa Italia contro la Lazio, dopo il campionato conquistato in casa contro il Parma. Un commento secco, pronunciato a caldo, che lascia intuire il malcontento del belga e del gruppo per alcune decisioni arbitrali e per una partita che ha complicato ulteriormente la corsa del Diavolo verso la qualificazione alla prossima Champions League.

In casa Milan, del resto, la tensione è altissima. Il prossimo appuntamento a Marassi contro il Genoa sarà decisivo. Per il Milan vincere è l'unico risultato utile per restare agganciato al treno delle prime quattro e continuare a inseguire la Champions. Una mancata vittoria rischierebbe invece di compromettere in modo quasi definitivo l'obiettivo più importante della stagione. Allegri, però, dovrà affrontare l’emergenza, considerando che saranno sicuramente assenti Pervis Estupiñán, Rafa Leão e lo stesso Saelemaekers, tutti fermati dal giudice sportivo dopo le ammonizioni rimediate contro l'Atalanta.