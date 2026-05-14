Milan, Saelemaeker sbotta con l'arbitro: "Sappiamo chi vi comanda"

"Tanto lo sappiamo chi vi comanda". Bastano poche parole, pronunciate a bordo campo da Alexis Saelemaekers dopo Milan-Atalanta, per accendere nuove polemiche sull'arbitraggio e sul finale di stagione rossonero. Il belga, visibilmente contrariato, si è lasciato andare a una frase che in poche ore ha fatto il giro dei social e che fotografa il nervosismo di un Milan uscito dal confronto con i bergamaschi con più di un motivo di recriminazione.
L'esterno rossonero, ammonito e quindi squalificato per la prossima giornata, non ha nascosto il proprio disappunto, facendo un attacco non velato nei confronti dell’Inter, che mercoledì sera intanto ha completato il ‘Doblete’ di stagione vincendo anche la Coppa Italia contro la Lazio, dopo il campionato conquistato in casa contro il Parma. Un commento secco, pronunciato a caldo, che lascia intuire il malcontento del belga e del gruppo per alcune decisioni arbitrali e per una partita che ha complicato ulteriormente la corsa del Diavolo verso la qualificazione alla prossima Champions League.
In casa Milan, del resto, la tensione è altissima. Il prossimo appuntamento a Marassi contro il Genoa sarà decisivo. Per il Milan vincere è l'unico risultato utile per restare agganciato al treno delle prime quattro e continuare a inseguire la Champions. Una mancata vittoria rischierebbe invece di compromettere in modo quasi definitivo l'obiettivo più importante della stagione. Allegri, però, dovrà affrontare l’emergenza, considerando che saranno sicuramente assenti Pervis Estupiñán, Rafa Leão e lo stesso Saelemaekers, tutti fermati dal giudice sportivo dopo le ammonizioni rimediate contro l'Atalanta.
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Tre assenze pesanti, soprattutto sulle corsie esterne, in un momento in cui il tecnico avrebbe bisogno di tutta la rosa al completo. Resta da valutare Christian Pulisic, costretto a saltare l'ultima gara per un fastidio al gluteo. Gli esami non hanno evidenziato lesioni, ma lo staff medico e il giocatore vogliono evitare rischi inutili anche in vista del Mondiale con gli Stati Uniti.
Chi sta provando invece ad accelerare i tempi è Luka Modric. Il centrocampista croato, fermo per una frattura allo zigomo, sta lavorando per tornare già a Genova indossando una maschera protettiva. Un recupero che fino a pochi giorni fa sembrava impossibile, ma che potrebbe trasformarsi in una risorsa preziosa per una partita che vale un'intera stagione. Per questo il Milan andrà in ritiro anticipato a Milanello a partire da giovedì. L'obiettivo è isolarsi e preparare al meglio novanta minuti che possono decidere il futuro europeo del club.