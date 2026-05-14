Schlein, la domanda che la fa crollare: "E il programma? Cosa fareste?"

"Solo un governo che vive chiuso nel palazzo da tre anni può pensare che questa sia la priorità", attacca subito parlando della legge elettorale e della bagarre scatenata mercoledì a Montecitorio. "L'indicazione venuta dal referendum - aggiunge - è stata chiara: gli italiani vogliono un governo che si occupi dei problemi concreti che riguardano le loro vite e la destra che aveva i numeri in Parlamento per fare tutto è riuscita a non fare nulla che migliorasse la vita degli italiani. Nel merito la loro proposta è irricevibile. Come possono pensare di dialogare sull'antipasto del premierato, con il premierato ancora sul tavolo, che contestiamo duramente".

Un'intervista sprezzante, quella di Elly Schlein al Corriere della Sera. La leader del Partito democratico parla già da premier in pectore, come se avesse la vittoria alle prossime elezioni politiche in carica, ma crolla letteralmente quando Maria Teresa Meli, l'intervistatrice, le domanda del programma del centrosinistra ancora da scrivere. E la risposta della leader del Nazareno è tragicomica.

Sembra gossip, ma non è. Tant’è che se ne stanno occupando due mostri sacri del giornalismo. Due spi...

Meloni, al premier time ha aperto al dialogo a tutto campo con l'opposizione. "Dopo aver forzato le procedure parlamentari in numerose occasioni - prosegue Schlein - fa queste affermazioni come se non avesse già negato, e con lei il resto del centrodestra, il confronto che noi avevamo chiesto in questi anni su salari, sanità e congedi. La disponibilità esibita da Meloni mi sembra più retorica che altro perché alla prova dei fatti hanno sempre fatto il contrario".

"Noi - afferma ancora - andremo al governo solo vincendo le elezioni con l'alleanza progressista che abbiamo ricostruito in questi anni. Non esistono altre opzioni: questo è il mandato che io ho ricevuto dai nostri elettori. Nessuna disponibilità alle larghe intese"