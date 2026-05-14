Sinner, Rublev provoca e gli ride in faccia. "Momento della sconfitta più vicino"

Chissà se quella di Andrey Rublev su Jannik Sinner è una battuta, una gufata o una speranza. "Sta giocando davvero in modo fantastico - ammette il tennista russo alla vigilia dei quarti di finale contro l'italiano agli Internazionali d'Italia a Roma, in programma oggi pomeriggio -. La cosa positiva è... quante partite ha vinto di fila ormai? Cinque? Cinque? Quindi... quante sono? Più di venti vittorie consecutive, quindi si sta avvicinando al momento in cui perderà".

Sinner avrà la possibilità di farlo proprio in casa sua, sul campo Centrale del Foro Italico, e compiere un altro passo verso l'unico titolo di questa categoria che oramai manca nella sua bacheca. I numeri dalla sua sono diversi. Non solo perché nei Masters 1000 è ancora imbattuto in stagione ed ha vinto le ultime 26 partite da Indian Wells, ma anche perché nelle ultime tre stagioni ha un parziale di 23-2 nei 1000 contro i Top 20 che non siano Carlos Alcaraz. Di quelle due, l'ultima sconfitta gliel'ha inferta proprio Rublev nel quarto di finale del 1000 di Montreal nel 2024. Allora il moscovita era numero 8 della classifica, ma il suo bilancio contro i Top 10 ha un trend piuttosto negativo dopo quell'incontro. Il parziale è di 1-12, con l'unica gioia arrivata contro Alex De Minaur nei quarti dell'ATP 500 di Doha del 2025, torneo che poi il "protetto" di Fernando Vicente e Marat Safin avrebbe anche vinto.