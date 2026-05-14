Sondaggio Supermedia, FdI vola e il Pd tracolla: le ultime cifre, disfatta-sinistra

Eccoci arrivati a un nuovo appuntamento con la supermedia sondaggi realizzata da Youtrend per l'agenzia Agi. Il dato più significativo è quello che riguarda Fratelli d'Italia. Sempre in testa, ma non finisce qui. Il partito guidato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni conquista lo 0,2% e si piazza così al 28,4%. Restando dalle parti del centrodestra troviamo Forza Italia stabile all'8,2%. Subito dopo c'è la Lega di Matteo Salvini. Il Carroccio registra il balzo più importante (+0,3%) e si attesta così al 7,3%.
Spostandoci dalle parti del campo largo in testa c'è sempre il Partito democratico. Ma Elly Schlein non può stare serena. Il Nazareno perde lo 0,4% - il dato peggiore della supermedia - e si attesta così al 22%. Dietro c'è il Movimento Cinque Stelle, anch'esso in calo. Giuseppe Conte scende dello 0,2% e si colloca al 12,6%. Pessimo dato anche per Alleanza Verdi e Sinistra. Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli perdono lo 0,1% e si attestano così al 6,4%.
Sondaggio Bitimedia, Giorgia Meloni stravince il duello con tutti i leader della sinistraIl centrosinistra guarda alle primarie e punta a Palazzo Chigi, tra dichiarazioni roboanti di Elly Schlein e presunte &q...
Per quanto riguarda tutti quei partiti considerati "minori" in testa c'è Futuro Nazionale di Roberto Vannacci (3,6%), in crescita dello 0,2%. Poi Azione (-0,1%) al 3%, Italia Viva (+0,1%) al 2,5%, Più Europa (+0,1%) all'1,6% e Noi Moderati (+0,1%) all'1,2%.