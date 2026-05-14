Libero logo
Andrea Sempio
Hantavirus
Jannik Sinner
Iran

Sondaggio Supermedia, FdI vola e il Pd tracolla: le ultime cifre, disfatta-sinistra

di
Libero logo
giovedì 14 maggio 2026
Sondaggio Supermedia, FdI vola e il Pd tracolla: le ultime cifre, disfatta-sinistra

1' di lettura

Eccoci arrivati a un nuovo appuntamento con la supermedia sondaggi realizzata da Youtrend per l'agenzia Agi. Il dato più significativo è quello che riguarda Fratelli d'Italia. Sempre in testa, ma non finisce qui. Il partito guidato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni conquista lo 0,2% e si piazza così al 28,4%. Restando dalle parti del centrodestra troviamo Forza Italia stabile all'8,2%. Subito dopo c'è la Lega di Matteo Salvini. Il Carroccio registra il balzo più importante (+0,3%) e si attesta così al 7,3%. 

Spostandoci dalle parti del campo largo in testa c'è sempre il Partito democratico. Ma Elly Schlein non può stare serena. Il Nazareno perde lo 0,4% - il dato peggiore della supermedia - e si attesta così al 22%. Dietro c'è il Movimento Cinque Stelle, anch'esso in calo. Giuseppe Conte scende dello 0,2% e si colloca al 12,6%. Pessimo dato anche per Alleanza Verdi e Sinistra. Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli perdono lo 0,1% e si attestano così al 6,4%.

Sondaggio Bitimedia, Giorgia Meloni stravince il duello con tutti i leader della sinistra

Il centrosinistra guarda alle primarie e punta a Palazzo Chigi, tra dichiarazioni roboanti di Elly Schlein e presunte &q...

Per quanto riguarda tutti quei partiti considerati "minori" in testa c'è Futuro Nazionale di Roberto Vannacci (3,6%), in crescita dello 0,2%. Poi Azione (-0,1%) al 3%, Italia Viva (+0,1%) al 2,5%, Più Europa (+0,1%) all'1,6% e Noi Moderati (+0,1%) all'1,2%. 

Sondaggio Swg sui governatori più amati: Caporetto per la sinistra

Sono due governatori del Nord a guida Lega a guidare la classifica di gradimento dei presidenti di Regione. In testa, pe...
tag
supermedia
sondaggio
fdi
pd
avs
m5s
lega
forza italia

Dopo l'operazione Conte torna in aula Giorgetti si alza per stringergli la mano e lui lo pugnala: "Coscienza sporca"

Menzogne sinistre Giorgia Meloni smentisce le sparate complottiste di Avs: "Nessun vertice segreto in Grecia"

Ecco la classifica Sondaggio Swg sui governatori più amati: Caporetto per la sinistra

ti potrebbero interessare

Il diritto internazionale e i valori cristiani

Il diritto internazionale e i valori cristiani

Alfredo Mantovano
Schlein, la domanda che la fa crollare: "E il programma? Cosa fareste?"

Schlein, la domanda che la fa crollare: "E il programma? Cosa fareste?"

Secondo voi la nuova legge elettorale si farà?

Secondo voi la nuova legge elettorale si farà?

Conte torna in aula Giorgetti si alza per stringergli la mano e lui lo pugnala: "Coscienza sporca"

Conte torna in aula Giorgetti si alza per stringergli la mano e lui lo pugnala: "Coscienza sporca"