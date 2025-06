Jannik Sinner batte Hanfmann ad Halle. E sconvolge anche l'arbitro: punto da cineteca

Dopo la storica finale disputata al Roland Garros, il numero 1 al mondo Jannik Sinner torna in campo in singolare al torneo di Halle in Gremania per la sua prima tappa della stagione sulla erba e vince al debutto contro il tedesco Yannick Hanfmann, 135 del mondo, proveniente dalle qualificazioni. Il punteggio 7-5 6-3 per il n.1 del mondo in un'ora e mezza di gioco.

Domani, mercoledì 18 giugno, affronterà Aleksandr Bublik. Alla OWL Arena di Halle, in Germania, l'altoatesino difende il titolo conquistato lo scorso anno nel "Terra Wortmann Open", torneo Atp 500 con montepremi totale pari a 2.522.220 euro.