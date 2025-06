Jannik Sinner, l'assalto di Cobolli: "Non basta, voglio la verità"

Sorpresa di Flavio Cobolli ai suoi fan. Il tennista, che si trova al 500 di Halle, ha pubblicato un video poi diffuso sui social. "Ciao ragazzi - ha esordito nel filmato -, io sarei anche pronto per la cena, ma prima voglio presentarvi qualcuno che stavate aspettando: Jannik Sinner!". Il numero 24 Atp ha intrattenuto gli appassionati rivolgendo al suo connazionale tre domande in grado di mettere in difficoltà l'altoatesino.

"Qual è la tua superficie preferita?", ha chiesto Cobolli all'amico. "Be', il cemento. È il più semplice per me", non ha atteso prima di replicare Sinner con invece Cobolli che si è detto contrario: "Non per me". E ancora: "Preferisci il tennis o lo sci?". "Amo giocare a tennis, ma in inverno preferisco sciare". "Non mi basta, voglio la verità". "Preferisco sciare". Infine, Cobolli ha domandato: "Il tuo dialetto preferito?", "Visto che sei qui amico mio, devo dire Napoli!", hanno concluso ridendo entrambi i campioni azzurri.