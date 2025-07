Igor Protti choc: "C'è un ospite sgradito, sarà una gara dura"

Un dramma, una partita da giocare tutta e da vincere. "Purtroppo poco più di un mese fa mi è stato trovato uno sgraditissimo ospite". Inizia così il lungo messaggio di Igor Protti, pubblicato su Instagram, col quale l'ex bomber, bandiera del Livorno e del Bari ma con un passato anche in Lazio e Napoli, ha annunciato che inizierà un ciclo di cure.

"Ho subito un primo intervento chirurgico e la prossima settimana comincerò le cure per cercare di migliorare la situazione e poter essere nuovamente operato tra qualche mese - ha aggiunto Protti -. È una partita durissima, so benissimo che si può vincere o perdere ma ce la metterò tutta come sempre. E come sempre so di non essere solo, ho la mia grande e meravigliosa famiglia vicino a me anche se non tutti lo possono essere fisicamente". "Come quando ero in campo - conclude l'attaccante - e mi sentivo parte di una grande comunità oggi sento anche la vicinanza di tutti gli amici e di tutte quelle persone che mi hanno seguito e voluto bene. Ringrazio lo staff medico che mi ha preso in cura e che farà di tutto per aiutarmi in questa lotta. Mi scuso fin da ora se nei prossimi mesi non riuscirò a rispondere a tutti sia telefonicamente che qui su Instagram. Vi mando un forte ed enorme abbraccio".