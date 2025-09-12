Igor Protti e il tumore, il messaggio dall'ospedale: "L'ospite ha fatto visita alle vertebre"

Aveva commosso i suoi ex tifosi di Livorno e gli appassionati di calcio di tutta Italia, Igor Protti, mostrandosi in pubblico e raccontando la sua difficilissima battaglia contro il cancro. Oggi l'ex bomber di Bari e Lazio, 58 anni che compirà tra pochi giorni il prossimo 24 settembre, ha aggiornato chi lo segue sui social sul suo stato di salute. E ancora una volta non sembrano arrivare buone notizie.

"Dopo l’intervento per la stomia e otto sedute di chemioterapia l’ospite ha deciso di far visita alle mie vertebre. Si parte con la radioterapia", scrive Protti su Instagram e Facebook, dalla stanza dell'ospedale Santa Chiara in cui è ricoverato.