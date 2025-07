Nicola Pietrangeli, lo sfogo straziante dopo la morte del figlio: "Al posto suo..."

Oggi, però, la situazione è molto più difficile. A 91 anni lo scorso 4 luglio è stato ricoverato al policlinico Gemelli di Roma per un problema di salute. Lo stesso giorno il figlio Giorgio , è scomparso ad appena 59 anni, stroncato da un male contro cui combatteva da tempo. "Il dolore per la morte di mio figlio Giorgio si è sovrapposto a una condizione di salute fragile - spiega il grande Nick al Corriere della Sera -. Sono lucido, però mi sento stanco e debole , soltanto sollevare il braccio mi affatica. Cerco di ricacciare indietro il pensiero di Giorgio ma è impossibile. Mi ritorna sempre in mente".

"È la prima volta che dico la verità - ammette -. C'è stato un momento in cui gli amici, come mi hanno raccontato dopo, mi hanno visto più di là che di qua. Ora prevale il dolore per la perdita di mio figlio, il più piccolo. Io vengo dopo. Sarebbe stato giusto che venissi via io, non il contrario. Ho spesso raccontato che vorrei assistere al mio funerale. Non scherzo. Si terrà allo stadio Pietrangeli del Foro Italico. Tremila posti a sedere".

In questi giorni si sta giocando Wimbledon, il terzo e forse più prestigioso slam della stagione. Ma l'erba inglese, ovviamente, non è nei pensieri di Pietrangeli: "Non ho visto una sola partita. Non ho un bel ricordo degli ultimi anni da spettatore. Gli inglesi non mi hanno trattato bene. Non mi davano neppure la macchina per il trasporto. Prendevo il taxi. Avrei meritato più gentilezza".