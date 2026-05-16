Luciano Darderi, scoppia la rissa a Roma: "Abbiamo pagato", "E allora..."

Luciano Darderi ha ammesso senza giri di parole la sua stanchezza dopo la pesante sconfitta in semifinale contro Casper Ruud al Foro Italico."Mi scuso con tutta la gente, ma oggi non avevo proprio benzina", ha detto il tennista italiano nella conferenza stampa. Sul 4-1 nel secondo set, un tifoso dal secondo anello ha urlato "Abbiamo pagato", lamentando il mancato impegno di Darderi, reduce dalla durissima maratona dei quarti contro Rafa Jodar terminata alle due di notte.

Al secondo "abbiamo pagato", Darderi è sbottato: si è voltato verso lo spettatore e gli ha mostrato più volte la racchetta come a dirgli "vieni tu e gioca al mio posto". Il pubblico del Foro Italico si è schierato immediatamente con l’azzurro, fischiando sonoramente il tifoso critico. Pochi minuti dopo la partita si è conclusa con un netto 6-1 6-1.

Nella conferenza stampa Darderi ha spiegato: "Ho avuto poco tempo per recuperare. Mercoledì tra la partita e quello che è seguito ho finito alle tre del mattino, i tempi di recupero sono stati diversi rispetto a quelli di Ruud".Nonostante la delusione, l’italiano ha salutato con emozione il torneo: "È stato comunque un sogno poter giocare questo torneo e arrivare in semifinale, cosa che non mi aspettavo. Ho vissuto il torneo più bello della mia vita".