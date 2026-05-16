Jannik Sinner vomita e chiede aiuto: Medvedev sconcertante, lo umilia

La partita di Jannik Sinner agli Internazionali d’Italia contro Daniil Medvedev ha preso una piega inaspettata nel secondo set. Dopo un primo set dominato, l’azzurro ha iniziato a mostrare evidenti problemi fisici, culminati in un conato di vomito a bordo campo, proprio davanti al suo team. Sinner appariva visibilmente provato, barcollante, con difficoltà a muoversi e a spingere sulle gambe, tanto da sembrare lontano anni luce dalla sua solita forma.
Medvedev ne ha approfittato e ha portato a casa il secondo set, approfittando del momento di difficoltà dell’avversario.Nel terzo set, sul 3-2 per Sinner, l’italiano ha chiesto un medical timeout per un problema alla coscia destra. Il fisioterapista è intervenuto per tre minuti, massaggiando la zona dolorante mentre Jannik mostrava smorfie di dolore. Non è chiaro se si trattasse di crampi o di un problema muscolare più serio.Proprio su questo intervento è scoppiata la protesta di Medvedev.
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Il russo si è rivolto alla giudice di sedia lamentando che, secondo il regolamento, i crampi non sono considerati infortuni e non possono essere trattati con un medical timeout, ma solo nei cambi di campo. La giudice ha spiegato che si trattava di un problema muscolare, ma Medvedev ha reagito in modo stizzito, rispondendo con un rassegnato “Ok”.Negli ultimi game prima della pioggia Sinner ha mostrato un lieve miglioramento fisico, ma la partita è stata condizionata dai problemi dell’azzurro e dalla reazione polemica del russo.