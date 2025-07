Un viaggio per scoprire i miti del calcio argentino

L’Argentina? È dietro l’angolo grazie a Liberoquotidiano e all’Academy per Inviati Sportivi, progetto formativo e rivoluzionario che unisce l’avventura, la formazione pratica e l’etica del giornalismo. Guidati da Fabrizio Biasin, penna sportiva di punta del nostro giornale, sarà possibile effettuare un viaggio unico, dal 3 al 10 ottobre, visitare i luoghi simbolo del calcio argentino ma anche approfondire le dinamiche della cronaca sportiva e acquisire le competenze specifiche dell’inviato speciale. L’Argentina è stata scelta perché è una nazione lontana geograficamente ma vicina all’Italia per cultura. E, soprattutto, perché è la patria del calcio, di campioni come Sivori, Maradona e Messi. Quale occasione migliore per visitare da vicino i luoghi sacri dove si sono formate le leggende del calcio? I partecipanti a questo emozionane viaggio potranno vivere da vicino l’intensità delle partite del campionato argentino e visitare templi del calcio quali la Bombonera, bunker del Boca Juniors che vide le gesta dell’ultimo Maradona calciatore, oppure il Monumental dove gioca il River Plate e dove Omar Sivori, prima di trasferirsi alla Juventus, era un’icona amatissima. Partecipando a questa trasferta, unica nel suo genere, ci si potrà travestire da inviati a tutto tondo, scrivendo articoli in tempo reale. Una grande opportunità perché il progetto consente di cimentarsi in veri reportage, con la possibilità di vedere pubblicati i propri pezzi su Libero. L’esperienza è aperta a giornalisti e aspiranti tali che desiderano specializzarsi anche in reportage di costume e viaggio. E ancora; a fotografi e videomaker interessati a documentare realtà complesse, a studenti di comunicazione, scienze politiche o relazioni internazionali e a semplici appassionati di sport, calcio e storytelling, senza esperienza pregressa. Il programma della trasferta è succulento: venerdì 3 ottobre è prevista la partenza con volo per Buenos Aires. Sabato 4 primo contatto con la capitale Argentina che ospitò la finale del mondiale 1978 vinto dalla nazionale di Luis Cesar Menotti. Domenica 5 turismo con la prima eccitante esperienza calcistica: si potrà infatti assistere alla partita Boca Juniors-Newell’s Old Boys alla Bombonera. Lunedì 6 turismo e tempo libero. Martedì 7 trasferimento in bus a Rosario per ammirare il quartiere natale di Messi, ovvero il Barrio Las Heras dove è nato, la prima scuola e la casa del club dove ha iniziato ad incantare. Si pranzerà nel locale gestito dalla famiglia Messi. Mercoledì 8 ritorno a Buenos Aires e possibilità di assistere a una partita di calcio di una serie minore. Giovedì 9 è dedicata all’emozione pura: un tour porterà i partecipanti a visitare i luoghi simbolo di Diego Armando Maradona: il quartiere di La Boca, il porto naturale che ha accolto tanti immigrati italiani, soprattutto genovesi; la famosa “Caminito”, una strada -museo con case colorate. Nel primo pomeriggio tutti alla Bombonera con la possibilità di giocare un’amichevole contro una selezione argentina. Venerdì 10, trasferimento in aeroporto e volo di rientro in Italia. Il costo del viaggio è di 3.899 euro per persona in camera doppia condivisa, con bagno privato. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare lo 02-50071294.