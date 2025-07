Pedro, "maschio o femmina?": vergogna contro il figlio Marc

Una valanga di commenti negativi e critiche hanno sommerso l'ultimo post pubblicato da Pedro, attaccante 37enne della Lazio, su Instagram. Si tratta di una foto che lo ritrae insieme alla sua famiglia davanti alla torta per l'ottavo compleanno del figlio Marc. A scatenare i leoni da tastiera l'abbigliamento del piccolo, che indossava un vestitino con spalline e una coroncina.

"Maschio o femmina??", ha scritto qualcuno in maniera assolutamente indelicata. Qualcun altro ha addirittura voluto dare un consiglio al giocatore: "C'è ancora tempo per riprenderti tuo figlio, non abbandonarlo...". Un consiglio che comunque cela un giudizio non richiesto. E ancora: "Chi diavolo veste suo figlio da ragazza? Che diavolo sono questi genitori? È un ragazzo che presto diventerà un uomo, quindi perché vestirlo o lasciarlo vestire da ragazza?". Giudizi molto duri di fronte ai quali Pedro ha deciso di limitare i commenti, probabilmente per tutelare il figlio. Allo stesso tempo, però, ha deciso di non cancellare il post, ancora visibile su Instagram. Una scelta che dice tanto: per l'attaccante spagnolo non c'è nulla di cui vergognarsi e dunque nulla da eliminare.