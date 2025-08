Gp Ungheria, pole pazzesca di Charles Leclerc: altro disastro Hamilton

Un incredibile Charles Leclerc partirà dalla pole position nel Gran Premio di Ungheria, a Budapest. Il pilota monegasco della Ferrari ha girato nel Q3 in 1'15"372 e si è messo alle spalle le due McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris. L'australiano ha chiuso secondo a +0.026 millesimi da Leclerc, l'inglese terzo a +0.041. Leclerc non era mai stato nemmeno in prima fila in Ungheria. Per la Ferrari è la prima pole position della stagione, per Leclerc è la numero 27 in carriera. Per la Rossa di Maranello una prima posizione inattesa, viste le difficoltà nel Q2 con la clamorosa eliminazione di Lewis Hamilton che partirà 12esimo.

Il circuito del Gp di Ungheria è uno dei più tortuosi e difficili, in cui è quasi impossibile superare e dove pertanto è fondamentale essere davanti nelle qualifiche. Alle spalle di Leclerc e delle due McLaren partiranno George Russell su Mercedes e Fernando Alonso a sorpresa su Aston Martin. Quinti Lance Stroll sull'altra Aston Martin, Gabriel Bortoleto sulla Sauber e soltanto ottavo partirà Max Verstappen su Red Bull.