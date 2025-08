Jannik Sinner ko a Cincinnati? E strappa il telefono a Cahill

Jannik Sinner si sta preparando per affrontare il suo primo torneo della stagione sul cemento: Cincinnati. Il numero uno al mondo, dopo il trionfo contro Carlo Alcaraz nella finale di Wimbledon, ha deciso di prendersi qualche settimana per ricaricare le batterie. Ma ora è pronto a spazzare via gli avversari sul campo. Anche se, nella sua quotidianità, non mancano momenti di divertimento e distrazioni.

Il numero uno al mondo si è infatti concesso qualche minuto di svago con Simone Vagnozzi e Umberto Ferrara, il preparatore atletico richiamato nel suo team dopo il caso Clostebol di Indian Wells. Si è optato per una partitella a calcio-tennis. Ma il risultato non ha sorriso a Jannik Sinner, abituato a vincere ormai con una certa continuità. Nonostante le sue ottime abilità coi piedi, l'altoatesino ha perso la sfida. I suoi avversari, dal canto loro hanno festeggiato il successo come se si trattasse di un torneo ufficiale.